POL-HK: Munster: 35-Jähriger beschädigt Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen; Bothmer: Spielhaus des Kindergartens beschädigt; Buchholz

A7: Lkw steht in Autobahnausfahrt - Fahrer betrunken

Heidekreis (ots)

05.05 / 35-Jähriger beschädigt Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Munster: Ein 35jähriger Mann aus Munster zerstörte am frühen Mittwochabend, zwischen 17.00 und 19.30 Uhr offensichtlich durch Fußtritte die Glaseinfassung der Bushaltestelle am Walter-Erbes-Platz. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Ermittlungen führten zum mutmaßlichen Tatverdächtigen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

02.05 / Spielhaus des Kindergartens beschädigt

Bothmer: Am vergangenen Freitag oder Samstag beschädigten Unbekannte auf dem Außengelände des Kindergartens an der Schulstraße einige Fenster des Spielhauses. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

05.05 / Lkw steht in Autobahnausfahrt - Fahrer betrunken

Buchholz / A7: Am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte nach einem Hinweis den Fahrer eines Lkw mit Anhänger, der im Bereich einer Kurve an der Ausfahrt der Anschlussstelle Schwarmstedt stand. Der Fahrer versuchte seinen Lkw zu starten, was ihm nicht gelang. Durch den Mund-Nase-Schutz nahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem 53-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher, behielten den Fahrzeugschlüssel und leiteten ein Strafverfahren ein.

05.05 / Unfall: Rettungswagen übersehen

Soltau: Eine 77jähige Soltauerin bemerkte am Mittwochnachmittag, gegen 15.00 Uhr auf der Wilhemstraße einen Rettungswagen nicht, der mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Lüneburger Straße fuhr. Die Frau stand mit ihrem Pkw bei Rotlicht auf der Geradeausspur an "Krauls Eck", der Rettungswagen fuhr an dem haltenden Pkw rechts vorbei. Als die Ampel Grünlicht zeigte, fuhr die Frau an und kollidierte mit dem vor ihr einscherenden Unfallgegner. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

