POL-MI: Parkplatzrempler am Freizeitbad

Espelkamp (ots)

Als eine Frau am vergangenen Mittwoch gegen 10.40 zu ihrem in der Kantstraße Ecke Trakehner Straße auf dem Parkplatz gegenüber des Freizeitbades Atoll stehenden grauen Opel Corsa zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite. Das Auto hatte sie rund 30 Minuten zuvor an Ort und Stelle vorwärts in einer Parkbucht abgestellt.

Hinweise zum Verursacher des Schadens bitte an die Verkehrsermittler unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell