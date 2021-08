Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Dienstagnachmittag (24.08.2021) in der Benzstraße bei dem unklar ist, für welches Fahrzeug die Ampelschaltung auf Grün stand. Eine 39-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 15.10 Uhr auf der Benzstraße in Richtung Untertürkheim. An der Ampel der Auffahrtsrampe zur Bundesstraße 14, Fahrtrichtung Dreieck Neckarpark, kollidierte der BMW mit einem VW Golf eines 57-Jährigen, der aus Richtung Untertürkheim gekommen war und nach links auf die Auffahrtsrampe einbiegen wollte. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

