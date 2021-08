Polizei Paderborn

POL-PB: Glasscheiben an Bushaltestellen zerstört

Bild-Infos

Download

Paderborn/Borchen/Lichtenau (ots)

(mb) Mehrere tausend Euro Sachschaden haben unbekannte Täter von Samstag auf Sonntag an 16 Bushaltestellen angerichtet. Die Spur der Sachbeschädigungen zieht sich von Paderborn über Borchen mit Ortsteilen bis Lichtenau-Husen.

Die erste eingeschlagene Scheibe an einem Wartehäuschen wurde am Samstagabend gegen 21.00 Uhr vom Südring in Paderborn gemeldet. Eine weitere kam ebenfalls am Südring am Sonntagvormittag hinzu. Am Sonntagnachmittag wurden weitere Beschädigungen bekannt. Polizisten nahmen dann die gesamte Serie auf. Die 14 Tatorte zogen sich von der Paderborner Straße in Borchen entlang der K20 über Borchen-Etteln nach Lichtenau-Henglarn und -Atteln bis nach Lichtenau-Husen. An den Wartehäuschen schlugen der oder die Täter jeweils eine Scheibe ein.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an einer der betroffenen Haltestellen gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell