Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus

33129 Delbrück (ots)

Freitag, 30.07.2021, 16:00 Uhr - Samstag, 31.07.2021, 08:30 Uhr

33129 Delbrück-Boke, Kiliansdamm

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus im Delbrücker Stadtteil Boke. Durch Aufhebeln eines Fensters in einer am Haus angrenzenden Werkstatt gelangten bislang noch unbekannte Täter zunächst in die Werkstatt und von dort in das Wohnhaus am Kiliansdamm. Aus dem Haus wurde nach einer ersten Durchsicht Bargeld entwendet. Durch die im Haus anwesenden Bewohner wurden in der Nacht Geräusche wahrgenommen. Möglicherweise wurden die Täter durch einen Bewohner gestört, der nach dem Rechten sehen wollte. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

