Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Elektrorad und Kinderanhänger verunglückt

Büren (ots)

(mb) Im Kreisverkehr an der Aftestraße ist am Freitag ein Pedelec-Fahrer schwer gestürzt.

Der 36-jährige E-Bike-Fahrer fuhr gegen 09.20 Uhr stadtauswärts. Er zog einen Kinderanhänger, in dem seine Tochter mitfuhr. Den Kreisverkehr Höhe Werkstraße wollte der Radler bis zum Jühengrund durchfahren. Er verlor jedoch vermutlich auf der Fuge mit leichten Höhenunterschieden zwischen den unterschiedlichen Straßenbelegen die Kontrolle und stürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Der Kinderanhänger blieb auf den Rädern stehen, sodass die Tochter unverletzt blieb. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus nach Salzkotten. Das kleine Mädchen kam am Unfallort in die Obhut der Mutter.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell