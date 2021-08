Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Montagvormittag (16.08.2021) im Heslacher Tunnel ein unbekannter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet und entgegenkommende Fahrzeuge gefährdete. Der Unbekannte war kurz nach 10.00 Uhr mit einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 52 Jahre alter Mann, der ihm mit seinem Mercedes entgegenkam, musste offenbar bis zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell