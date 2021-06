Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nackt durch die Stadt und Randale im Supermarkt/ Einbrüche

Streit um Parkplatz

Kierspe (ots)

Eine 37-jährige Kiersperin fiel mehrfach auf, weil sie randalierte oder splitterfasernackt durch die Stadt lief. Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr lag sie vor einer Tankstelle auf der Kölner Straße. Eine Pkw-Fahrerin musste anhalten und blieb mit eingeschaltetem Warnblinker stehen, um den anderen Verkehr zu warnen. Darauf stieg die Frau von der Straße auf, trat der Pkw-Fahrerin eine Beule in die Motorhaube und verschwand. Die Geschädigte machte sich auf den Weg zur Polizei nach Meinerzhagen. Die war allerdings bereits involviert. Inzwischen lief die 37-jährige splitterfasernackt durch Kierspe. Die Polizeibeamten entdeckten sie im Bereich Kölner Straße / Am Knapp. Zahlreiche Passanten bekamen die Szene mit. Die Polizeibeamten legten der Frau eine Rettungsdecke um, brachten sie nach Hause und schrieben eine Anzeige wegen Erregen öffentlichen Ärgernisses. Am nächsten Morgen randalierte die 37-Jährige zweimal in einem Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße. Sie beleidigte und beschimpfte andere Kunden. Als sie die Mitarbeiter sie zum zweiten Mal nach draußen verwiesen, bespuckte sie eine Mitarbeiterin. Vor der nun hinzu geholten Polizei flüchtete sie in eine Kirche, aus der sie dann jedoch wieder herauskam. Sie bestreitet die Taten. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs. Kurze Zeit später meldeten Zeugen, dass die Frau mit heruntergelassener Hose Passanten in der Straße Haunerbusch belästige. Die Polizeibeamten ermahnten die Frau und drohten an, sie in Gewahrsam zu nehmen.

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen wurde an der Kölner Straße in ein Gartenhaus eingebrochen. Der oder die Diebe entwendeten diverse Elektro-/Motorwerkzeuge. Am Finkenschlag sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Keller und Garage eingedrungen. Sie entwendeten aus der Garage ein grün/schwarzes Pedelec vom Typ Bulls Twenty 9E1CX.

Am Samstag kam es vor einem Markt an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße zu einem Streit um einen Parkplatz. Zwei Kunden beluden ihren Wagen und hatten einen Stapel Fußleisten auf dem Parkplatz neben ihrem Auto abgelegt. Ein anderer Autofahrer wollte auf dieser Parkfläche parken und forderte die Männer auf, die Leisten auf dem Weg zu schaffen. Als ihm das nicht schnell genug ging, fuhr der 50-jährige Mann aus Belgien einfach über die Leisten, die dabei zu Bruch gingen. Die Geschädigten erstatteten Anzeige.

