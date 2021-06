Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit am Lennedamm // Sachbeschädigungen

Iserlohn- Letmathe (ots)

Streit am Lennedamm

Am 05.06.2021, gegen 00:45 Uhr, mehrere Personen in Streit. Vier junge Erwachsene aus Iserlohn, Unna und Holzwickede waren fußläufig im Bereich Flussufer unterwegs, als ihnen zwei 20-jährige Hagener entgegen kamen. Es wurden Beleidigungen ausgetauscht, anschließend flogen nach Angaben der Geschädigten auch die Fäuste. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst von der Örtlichkeit, konnten aber durch die eingesetzten Kräfte im Nahbereich angetroffen werden. Die Sachverhaltsklärung dauert noch an.

Sachbeschädigungen

Am 05.06.2021, gegen 22:07 Uhr, randalierten vier Jugendliche in einem Linienbus in der Hagener Straße. Sie waren bereits an der Haltestelle Schillerplatz zugestiegen und grölten während der gesamten Fahrt lautstark herum. Beim Verlassen des Busses an der Bahnhofstraße in Letmathe schlug einer der jungen Männer dann die Rückleuchte des Busses ein. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Gennaer Straße. Sie können wie folgt beschrieben werden: 15-17 Jahre alt, ca.170 cm groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, eine Person trug einen weißen Kapuzenpullover.

In der Nacht vom 04.06.2021 auf den 05.06.2021 wurde in der Straße Am Erbsenbach ein geparkter Renault Captur beschädigte. Hier bearbeitete der Täter die Frontscheibe mittels unbekanntem Gegenstand. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0. (Becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell