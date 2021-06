Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei in der Frankfurter Straße

Halver (ots)

Am 06.06.2021, gegen 02:45 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Ein 25-jähriger Mann aus Halver wurde dabei leicht verletzt und gab später gegenüber der Polizei an, von drei Männern zusammengeschlagen worden zu sein. Nähere Angaben zum Sachverhalt wollte er jedoch gegenüber der Polizei nicht machen. Erste Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen der Polizei bereits vor, eine genaue Sachverhaltsklärung muss jedoch noch erfolgen.

Hinweise an die Polizei Halver unter 02353-9199-0. (Becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell