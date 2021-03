Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: "Sie haben es geschafft - Willkommen im Team Polizei" Rund 360 Absolvierende der Polizeiakademie Niedersachsen erhalten Bachelorzeugnis

Nienburg, Hann. Münden (ots)

Am 24.03.2021 wurden im kleinstmöglichen Rahmen die Absolvierenden des 14. Bachelor-Studienjahrgangs der Polizeiakademie Niedersachsen in die niedersächsischen Polizeibehörden verabschiedet. Die rund 360 künftigen Polizeikommissar*innen haben erfolgreich ihr dreijähriges Bachelor-Studium beendet und treten am 25.03.2021 den Dienst in den Polizeidienststellen an.

Die Absolvierenden begannen ihr Studium im April 2018 und wurden im Januar 2019 in einem großen Festakt in der Swiss Life Hall Hannover mit rund 3.200 Familienangehörigen und zahlreichen Ehrengästen vereidigt. An eine zentrale Bachelorabschlussveranstaltung in einem ähnlichen Rahmen war pandemiebedingt leider nicht zu denken. So wurden unter Beachtung der aktuell gültigen Hygienevorschriften insgesamt 16 kleine Zeugnisübergaben im Studiengruppenverband ohne Gäste an den Akademiestandorten Nienburg und Hann. Münden durchgeführt.

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, der ansonsten regelmäßig persönlich bei jeder Bachelorabschlussveranstaltung dabei ist, richtete seine Grußworte diesmal per Videobotschaft an die Absolvierenden. Dabei lobte er die Flexibilität und das Durchhaltevermögen der Absolvierenden in diesen außergewöhnlichen Zeiten und ermunterte die jungen zukünftigen Polizist*innen: "Bringen Sie sich ein! Bringen Sie Ihre Ideen, Ihre Sichtweisen und das frische Wissen, das Sie im Studium erworben haben, ein."

Der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen Carsten Rose führte in seiner Rede aus, was gute Polizist*innen ausmacht: "Unsere Polizeiarbeit ist gelebte Teamarbeit. Sie sind ab morgen Mitglied im Team Polizei. Vergessen Sie dabei niemals zwei Dinge: Wer ein guter Polizist, eine gute Polizistin sein will, muss Menschen mögen und unser bestes Einsatzmittel ist das gesprochene Wort, es ist unsere Kommunikation."

Das Studium war in vielerlei Hinsicht für den Studienjahrgang außergewöhnlich. Die Studierenden starteten mit einem modifizierten Curriculum in ihr Studium, der Einstellungsjahrgang 2018 war mit insgesamt 1.612 Studierenden verteilt auf zwei Einstellungstermine der stärkste Jahrgang seit Gründung der Polizeiakademie Niedersachsen und das letzte Studienjahr absolvierten die Studierenden unter Corona-Bedingungen größtenteils digital.

Aktuell werden an der Polizeiakademie Niedersachsen gut 3.400 Studierende in dem dreijährigen Bachelor-Studium bestmöglich und unter Corona-Bedingungen auf den zukünftigen Berufsalltag vorbereitet. Der theoretische Teil des Studiums an der Polizeiakademie umfasst 16 anspruchsvolle Lernmodule, zum Beispiel aus den Bereichen Rechts- und Sozialwissenschaften oder Kriminalistik. Zudem absolvieren die Studierenden zwei dreimonatige Praktika in den Dienststellen.

