Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Gezielt unterstützen, wo Hilfe nötig ist - Spendenaktion der Polizeiakademie Niedersachsen bringt 5.000 EUR für Die Tafeln

Nienburg (ots)

Insgesamt 5.000 Euro sind das stolze Ergebnis einer vorweihnachtlichen Spendenaktion der Studierenden und Beschäftigten der Polizeiakademie Niedersachsen. Das Geld kommt nun den örtlichen Tafeln an den fünf Akademiestandorten in Nienburg, Oldenburg, Hannover, Hann. Münden und Lüchow-Dannenberg zu Gute.

Getreu dem Motto, wenn der Einzelne auch nur einen kleinen Beitrag leistet, kann das in der Summe viel bewirken, entstand innerhalb der Polizeiakademie die Idee zu einer gemeinnützigen Spendenaktion. Der Gedanke dahinter war, dass bei all den Corona-bedingten Sorgen und Einschränkungen der Arbeitsplatz bei der Polizeiakademie jeder und jedem Beschäftigen Stabilität und monetäre Sicherheit gibt. So erfolgte unterstützt durch die Akademieleitung ein gemeinsamer Spendenaufruf von Personal- und Jugend-/Auszubildendenvertretung, um damit einen Impuls zu setzen und zu zeigen, dass gesellschaftliche Verantwortung, soziales Engagement und menschliche Nähe nicht nur Worte sind, sondern durch Taten sichtbar werden. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hatte die Angehörigen der Polizeiakademie ihre interne Lauf - Challenge "Run against Corona" für eine gemeinnützige Spendenaktion genutzt und so mit rund 2.000 EUR "Die Tafel Deutschland e.V." unterstützt.

Initiator und Personalratsvorsitzender der Polizeiakademie, Eric Groenhoff: "Obwohl es Lebensmittel im Überfluss gibt, können sich leider auch bei uns im sozialen Umfeld nicht alle Menschen eine tägliche Mahlzeit leisten. Hier bemühen sich die örtlichen Tafeln, einen Ausgleich zu Gunsten der Bedürftigen zu schaffen. Gerade mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist eine Unterstützung der Schwächeren wichtiger denn je."

Auch der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, hatte von der Aktion erfahren, er sagt: "Das ist eine großartige und nachahmenswerte Aktion der Studierenden und Beschäftigten der Polizeiakademie. Sie zeigt, wie sehr unsere Polizei in der Mitte der Gesellschaft steht und sich über den gesetzlichen Auftrag hinaus einer sozialen Verantwortung bewusst ist. Ich habe großen Respekt vor dem ehrenamtlichen Engagement der vielen Helferinnen und Helfern der Tafeln, die sich gerade auch während der Pandemie unermüdlich um die Schwächeren in unserer Gesellschaft kümmern. Darum ist es ein sehr gutes Zeichen, das gerade jetzt in Form dieser Spende von der Niedersächsischen Polizeiakademie ausgeht."

