POL-AK NI: Vereidigung von Studierenden der Polizeiakademie Niedersachsen finden Corona bedingt erstmals dezentral statt

Am gestrigen Montag, dem 8. März 2021, haben 187 Studierende der Polizeiakademie Niedersachsen ihren Diensteid abgelegt. Dabei erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Premiere: Corona bedingt war es nicht möglich, wie sonst üblich, im Rahmen einer feierlichen und öffentlichen Veranstaltung mit den Eltern, Angehörigen und Ehrengästen die Zeremonie zu begehen. Stattdessen wurde unter Beachtung strenger Hygiene- und Abstandsregeln, unterstützt durch den Einsatz von Corona-Schnelltests und Raumluftfilteranlagen, der vorgeschriebene Eid dezentral in kleinen Gruppen an den Akademiestandorten Nienburg und Oldenburg geleistet.

Der Tag der Vereidigung gehört zu einem der wichtigsten Ereignisse im Leben einer Polizeibeamtin, eines Polizeibeamten. Mit dem Diensteid bekennen sich die jungen Menschen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit zu den Werten unserer Verfassung. In ihren Reden wiesen der Direktor der Polizeiakademie, Carsten Rose (in Oldenburg) als auch die stv. Direktorin, Andrea Marquardt (in Nienburg) darauf hin, dass die Anforderungen an den Polizeiberuf in einer sich ständig weiter entwickelnden Gesellschaft komplexer und vielfältiger werden. Daher sei es vor allem erforderlich, durch Offenheit, Dialogbereitschaft und Transparenz das Vertrauen in polizeiliches Handeln zu erhöhen um dadurch Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zu erreichen. Gleichermaßen werden von der Polizei aber auch Durchsetzungskraft und Robustheit erwartet. Daher seien Empathie, Haltung und Entschlossenheit wichtige Voraussetzungen für den angestrebten Beruf.

Innenminister Boris Pistorius gratuliert zur Berufswahl Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius wandte sich in einer Videogrußbotschaft an die Studierenden und hob dabei die große Bedeutung der Polizei für die Sicherheit Niedersachsens in einer Zeit hervor, in der die unumstößlichen Werte unserer Gesellschaft von Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern oder Extremisten zunehmend in Frage gestellt würden. Er gratulierte den Anwärterinnen und Anwärtern zu ihrer Berufswahl und versprach ihnen einen nicht nur interessanten und abwechslungsreichen, sondern vor allem auch einen sehr verantwortungsvollen Beruf, in dem sie immer auch Botschafterinnen und Botschafter, Verteidigerinnen und Verteidiger der Demokratie und des Rechtsstaats sein werden.

Die frisch vereidigten Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter haben zum 1. April 2020 ihren Dienst angetreten und das erste von insgesamt drei Studienjahren absolviert. In den kommenden Monaten werden sie ihre ersten praktischen Erfahrungen in den Polizeidienststellen sammeln.

Vereidigt wurden 78 Frauen und 109 Männer. Davon haben 34 Studierende einen Migrationshintergrund.

