Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von wegen eBay Kleinanzeigen!

GörlitzGörlitz (ots)

Angeblich habe er das Mountainbike über das Internet, also eBay Kleinanzeigen, erworben, so ein 21-Jähriger gegenüber der Bundespolizei. Der mehrfach wegen verschiedener Delikte aktenkundige Görlitzer war gestern Nachmittag zunächst in der Bahnhofstraße beobachtet worden. Als er die Ordnungshüter erkannte, radelte er davon, kam jedoch nur bis zum Bahnhof. Dort stellte sich heraus, dass der Drahtesel am Vortag in Görlitz entwendet worden war. Inwiefern der Radler selbst in den Diebstahl verwickelt ist, wird nun geklärt. Das Bike im Wert von 600,00 Euro wurde sichergestellt. Ebenso sichergestellt wurde ein Akku-Winkelschleifer. Eine Übergabe des Rades ist nun unproblematisch, weil dessen Eigentümer gefunden wurde. Dagegen ist derzeit noch offen, wem das Werkzeug gehört. Die entsprechenden Ermittlungen dazu führt das Polizeirevier Görlitz.

