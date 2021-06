Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit am ZOB // Widerstand und Beleidigung // Kennzeichen geklaut

Hemer (ots)

Streit am ZOB

Am 04.06.2021, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen. Eine 15-jährige Hemeranerin wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor hatte sich die Geschädigte in Begleitung weitere Zeuginnen am Bahnhof aufgehalten. Zum Tatzeitpunkt seien dann die beiden Tatverdächtigen (14 und 15 Jahre alt, aus Iserlohn) dazugekommen, man habe sich zunächst verbal gestritten. Im Verlauf des Streites habe die Iserlohnerin dann unvermittelt auf die Geschädigte eingetreten. Eine Strafanzeige dazu wurde gefertigt.

Widerstand und Beleidigung

Am 06.06.21, gegen 01:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer möglicherweise alkoholisierten Person auf der Iserlohner Straße. Der 28-jähriger war dort fußläufig auf der Fahrbahn unterwegs. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der junge Mann sofort sehr aggressiv und beleidigte die eingesetzten Kräfte. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Iserlohn verbracht. Auch während des Transportes und in der Zelle randalierte der junge Mann weiter. Nach Rücksprache mit einem Arzt wurde er dann mittels RTW ins Krankenmhaus verbracht. Das hinderte ihn jedoch nicht daran die Beamten, auch noch beim Zusteigen in den Krankenwagen, weiter zu beleidigen. Eine Strafanzeige wegen Widerstands und Beleidigung wurde gefertigt.

Kennzeichen geklaut

Im Tatzeitraum vom 03.06.2021, 17:00 Uhr, bis 04.06.2021, 19:10 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Kennzeichen an zwei geparkten Pkw in der Ortslage Westig. In der Otto-Rentzing-Straße war es ein VW Golf, in der Altenaer Straße ein Renault Espace, der von dem unbekannten Täter bearbeitet wurde. Es wurden beide Kennzeichen entwendet. Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0. (Becks)

