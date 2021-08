Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in mehrere Geschäfte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag (13.08.2021) in das Einkaufszentrum am Schlossplatz eingebrochen und haben Bargeld und Lebensmittel aus mehreren Geschäften gestohlen. Eine 26-jährige Bäckereiangestellte bemerkte gegen 05.30 Uhr Beschädigungen an der Kasse. Die unbekannten Täter hatten offenbar versucht, die Kasse aufzubrechen, waren jedoch ohne Beute geflüchtet. In einem Gastronomiebetrieb öffneten die Täter ein verschlossenes Behältnis und stahlen daraus rund 1.500 Euro Bargeld. Bei einem weiteren Gastronomiebetrieb entnahmen die Täter aus einem Regal mehrere Lebensmittel im Wert von zirka 20 Euro, welche sie noch dort verspeisten. Wie die Täter in das Einkaufszentrum gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche zwischen 20.30 Uhr und 05.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

