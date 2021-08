Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy gestohlen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (14.08.2021) einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, das Mobiltelefon eines 38-Jährigen gestohlen zu haben. Der 38 Jahre alte Mann saß gegen 20.00 Uhr zusammen mit einem 31 Jahre alten Begleiter in der Esslinger Straße auf einer Bank, als der Tatverdächtige vorbeilief und das Mobiltelefon, das der 38-Jährige auf der Bank liegen hatte, an sich nahm. Nachdem der Bestohlene das Handy zurückforderte, hob der 30-Jährige drohend seine Hand und entfernte sich. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und fanden bei ihm das gestohlene Mobiltelefon. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

