Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt zwei Frauen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (14.08.2021) in einem Bistro in der Katharinenstraße einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wollte gegen 07:30 Uhr einer 58-jährigen Mitarbeiterin des Bistros zunächst einen Geldschein in den Büstenhalter stecken, was diese durch das Wegschlagen der Hand verhindern konnte. Anschließend entblößte sich der Täter vor der 49-jährigen Kollegin der Geschädigten, und manipulierte vor dieser an seinem Geschlechtsteil. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

