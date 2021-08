Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Dieb tauscht Schuhe

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.08.2021) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße ein Paar Schuhe gestohlen zu haben. Ein 59 Jahre alter Detektiv beobachtete den Mann, wie er gegen 11.25 Uhr ein paar Schuhe aus der Auslage nahm, die Diebstahlssicherung abriss und sie anzog. Als er damit das Geschäft verließ, sprach ihn der Detektiv an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der moldauische Tatverdächtige, der sich offenbar illegal im Deutschland aufhält, wird im Laufe des Freitags (13.08.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell