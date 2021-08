Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (12.08.2021) in ein Restaurant an der Leobener Straße und in einen Friseursalon an der Glemsgaustraße eingebrochen. An der Leobener Straße hebelten die Täter zwischen Mitternacht und 09.30 Uhr ein Fenster auf und stiegen hinein. Im Gastraum stahlen sie aus einer Metallbox 20 Euro und flüchteten unerkannt. An der Glemsgaustraße gelangten die Einbrecher zwischen 19.10 Uhr und 09.00 Uhr auf unbekannte Weise in den Friseursalon, durchwühlten ihn und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell