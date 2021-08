Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (12.08.2021) in der Balthasar-Neumann-Straße einen Roller gestohlen. Der 44-jährige Besitzer des schwarz-gelben Rollers der Marke Kymco, mit dem Versicherungskennzeichen 125 URB, hatte ihn zuletzt am Mittwochabend (11.08.2021) gegen 20.30 Uhr gesehen. Am Donnerstagmorgen bemerkte er den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell