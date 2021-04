Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Nötigung wegen nicht angeleintem Hund

Edesheim (ots)

Weil ein 65 Jahre alter Hundehalter gestern in der Ludwigstraße seinen Hund beim Gassi-Gehen nicht angeleint hatte und dieser auf drei Kinder zustürmte, wurde er von den Eltern aufgefordert, umgehend den Hund an die Leine zu nehmen. Dabei soll der Hundehalter beleidigende Worte gegen die Eltern gesprochen und sie aufgefordert haben, abzuhauen. Diese erstatteten daraufhin eine Strafanzeige. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, dass Hunde nach der GefahrenabwehrVO auf öffentlichen Straßen angeleint sein müssen.

