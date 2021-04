Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Landau-Süd - Gerüstteile fliegen von der Ladefläche

A65/Landau-Süd (ots)

80 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kommen auf einen 55 Jahre alten LKW-Fahrer zu, weil er gestern Mittag (12.04.2021, 13 Uhr) seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, dass Gerüstteile auf der A65 bei der AS Landau-Süd herumliegen würden. Der Fahrer gab an, dass er seine Ladung lediglich mit einem Spanngurt gesichert hatte, weshalb seine Ladung verrutschte und von der Ladefläche flog. Nachdem er seine Fracht nachgesichert hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

