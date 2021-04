Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebesgut mit größerem Fahrzeug abtransportiert

Dörrenbach - B38 (ots)

In der Gemarkung" Metzenbühl Schlettig" bei Dörrenbach wurden in der Nacht vom 11./12.04.2021, von einer Baustelle mehrere Hundert 2,5m lange Eisenstangen entwendet. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Diebe dabei ein größeres Fahrzeug benutzten. Zeugen, welche zur Nachtzeit größere Fahrzeuge im Bereich der L 508 bzw. B 38 gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell