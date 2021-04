Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl an Tunnel-Baustelle B38

B 38 - Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum vom 09.04.2021 bis 12.04.2021 wurden an einer Baustelle an der B 38, 9 Schutzplankenelemente entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

