POL-PDLD: Edesheim - Keinen Führerschein und keinen Versicherungsschutz

Edesheim (ots)

Um 13 Uhr fiel der Streife gestern (11.04.2021) in der Staatsstraße ein weißer VW Lupo ohne Kennzeichen auf. Als der Fahrer bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, beschleunigte er sein Fahrzeug und wollte sich der Kontrolle entziehen. In der Ludwigstraße hielt der 23 Jahre alte Autofahrer an und offenbarte, dass er keine Fahrerlaubnis hat und auch sein Fahrzeug nicht zugelassen sei. Sein Schlüssel wurde einkassiert. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und fehlendem Versicherungsschutz muss er sich nun verantworten.

