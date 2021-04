Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Dieb verwechselt Altkleidercontainer mit Boutique

Rülzheim (ots)

Gestern Mittag kam es bei der Polizei Germersheim zu einem recht außergewöhnlichen Einsatz. Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Römerstraße zwei Männer dabei beobachten, wie diese mehrere Altkleidersäcke aus dem dortigen Altkleidercontainer in einen Kombi luden. Als die Polizei vor Ort eintraf, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Auch an dem Altkleidercontainer waren keine Beschädigungen festzustellten. Da sich der Zeuge allerdings das Kennzeichen des Autos merkte, konnten die unbekannten Täter schnell ermittelt werden. Die Spur führte nach Karlsruhe. Die Karlsruher Polizei konnte die Täter kurz später mit ihrem Fahrzeug antreffen. Diese gaben zu, die Altkleider in Rülzheim entwendet zu haben. Da die Kleidung allerdings den offenbar erleseneren Kleidungsgeschmack der Diebe nicht traf, haben sie diese direkt wieder in Karlsruhe entsorgt. Dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Diebstahl müssen sich die zwei modebewussten Männer dennoch stellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell