Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstahl

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum vom 01.04.2021 bis 05.04.2021 wurde ein dunkelblaues Damenrad der Marke Pegasus aus einem Hof eines Einfamilienhauses in der Lessingstraße in Bad Bergzabern entwendet. Das Fahrrad hat einen dunkelblauen Rahmen und schwarze Fahrradfelgen. Auf dem Rahmen steht groß "PEGASUS". Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

