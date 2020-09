Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auto beim Parkvorgang gestreift - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Freitag, zwischen 11:45 und 12:05 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kohlenstraße in Karlsruhe-Grünwinkel ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten, grauen Mercedes und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Aufgrund der aktuellen Spurenlage ist die Polizei nun auf der Suche nach einem weißen Auto. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

