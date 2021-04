Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

Billigheim-Ingenheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und ca. 16500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Billigheim-Ingenheim. Eine 54-jährige Autofahrerin hatte die Landauer Straße in Richtung Hindenburgstraße befahren, als es im Kreuzungsbereich zur Rohrbacher Straße zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Autofahrer kam. Der 66-Jährige hatte das Stoppschild missachtet und traf das Auto der 54-Jährigen im Heckbereich. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug der 54-Jährigen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Die 54-Jährige und ihre 17 Jahre alte Tochter wurden durch den Unfall leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell