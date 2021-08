Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Anhänger umgekippt - Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (12.08.2021) in der Heilbronner Straße ereignet hat und bei dem der Anhänger eines Lastwagengespanns umgekippt ist. Der 33 Jahre alte Fahrer war gegen 12.10 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann verlor und der mit Metallteilen beladene Anhänger zur Seite kippte. Die Beamten stellten beim Fahrer mutmaßlich eine Alkohol- sowie Drogenbeeinflussung fest. Der 33-jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben. Beide Fahrspuren der Heilbronner Straße sind für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten derzeit noch voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Schaden am Fahrzeuggespann und an der Leitplanke wird ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden. Stand: 15.30 Uhr

