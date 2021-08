Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 61 Jahre alter Mann ist am Mittwoch (11.08.2021) im Kreisverkehr der Daimlerstraße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 61-Jährige fuhr mit seinem Pedelec kurz nach 11.00 Uhr im Kreisverkehr auf Höhe der Deckerstraße und wollte diesen in Richtung Waiblinger Straße verlassen. Als er Handzeichen gab, verlor er mutmaßlich die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

