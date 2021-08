Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Notebooks aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (10.08.2021) zwei Notebooks aus einem Fahrzeug an der Schellingstraße gestohlen. Der Fahrer stellte seinen grauen Mercedes gegen 12.00 Uhr in der Schellingstraße auf Höhe der Einfahrt zur Keplerstraße ab. Gegen 16.00 Uhr bemerkte er, dass die Täter auf bislang unbekannte Weise seine beiden Notebooks im Wert von zirka 2000 Euro aus dem Fahrzeug gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

