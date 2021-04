Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Betrunkene Frau wird bei Ladendiebstahl erwischt.

Freiburg (ots)

Am 27.04.21 gegen 11:45 Uhr wurde eine 51-jährige Frau von einer Angestellten dabei beobachtet, wie diese versuchte eine Flasche Schnaps aus einem SB-Markt in der Donaueschinger Straße zu entwenden. Die Angestellte hielt daraufhin die Person fest und meldete den Sachverhalt der Polizei. Die Beamten führten im Verlaufe der Anzeigenaufnahme einen Alkomattest bei der Frau durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,34 Promille an. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

