POL-S: Gegen Baum gefahren - Drei Leichtverletzte

Eine 58 Jahre alte Frau ist am Mittwochvormittag (11.08.2021) in der Zabergäustraße von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die 58-Jährige war gegen 06.45 Uhr gemeinsam mit drei Kindern und Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren in ihrem schwarzen Landrover in der Zabergäustraße Richtung Neuwirtshaus unterwegs, als sie aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und in der Folge gegen einen Baum prallte. Die drei Mitfahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

