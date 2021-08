Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Roller Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag (10.08.2021) in der Straße Himmelsleiter mit einem gestohlenen Roller gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Zeugen hörten gegen 14.30 Uhr einen Knall und sahen, wie zwei mutmaßlich Jugendliche zu Fuß von der Unfallstelle flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte stellten daraufhin fest, dass die Flüchtigen aus unbekannten Gründen mit dem roten Roller der Marke Rex gegen den VW Golf fuhren und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachten. Einer der Täter soll ein weißes, der andere ein hellblaues Oberteil getragen haben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller am 18.07.2021 oder 19.07.2021 aus der Adalbert-Stifter-Straße gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

