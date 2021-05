Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannte Frauen schlagen Fahrzeugscheibe ein und flüchten mit Taxi - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau: (ots)

Mit einem Metall-Gegenstand ähnlich einem Lampenfuß schlugen zwei Frauen am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr auf Front-, Heck- sowie Seitenscheiben eines Mercedes Benz in der Franz-Grashof-Straße ein. Ein augenscheinlicher Begleiter filmte sie dabei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Wie ein Zeuge beobachtete, fuhren die beiden Frauen sowie der Mann anschließend gemeinsam in einem Taxi davon. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Neckarau, Tel.: 0621/83397

