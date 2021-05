Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit Roller vor Polizei geflüchtet - Festnahme!

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr flüchtete in der Mannheimer Straße ein alkoholisierter Rollerfahrer vor einer Streife des Polizeireviers Ladenburg, konnte aber während der Fahndung festgenommen werden. Der 24-Jährige sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er den Beamten auffiel, wie dieser ohne Helm und stark schwankend mit seinem Motorroller unterwegs war. Als die Polizisten das Anhaltesignal sowie das Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Rollerfahrer und versuchte zu flüchten. Schließlich stellte er seinen Roller in der Danziger Straße ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der alkoholisierte 24-Jährige festgenommen werden. Doch auch gegen die anschließende Blutentnahme widersetzte sich der Mann, sodass diese lediglich unter Zwang durchführbar war. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Der Schlüssel des Rollers wurde beschlagnahmt.

