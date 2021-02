Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

In der Zeit von Mittwoch, den 10. Februar 2021, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, den 11. Feb. 2021, 09.00 Uhr, wurde in Bakum, Harmer Straße, ein Pkw, Toyota, Farbe: grau, beschädigt, der am Fahrbahnrand geparkt war. Nach ersten Ermittlungen wurde der geparkte Toyota von einem Fahrzeug gestreift, welches die Harmer Straße, in Richtung Autobahn, befuhr. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern. Unter anderem wurde der linke Außenspiegel vom Toyota abgefahren. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710

Visbek- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Dienstag, 09. Februar 2021, gegen 01.30 Uhr, kam es in der Straße Hagstedt zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Ein bisher unbekannter Täter beschmierte ein Garagentor mit roter Farbe. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) in Verbindung zu setzen.

