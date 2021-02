Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg (mit Foto)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Gartenarbeitsgeräte sichergestellt +++ Eigentümer von Arbeitsgeräten gesucht +++ (Foto)

Im Rahmen eines durch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta geführten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte am 26. Januar 2021 eine Wohnung eines 30-jährigen Tatverdächtigen in Barßel. Im Rahmen der Durchsuchung wurden diverse Gartenarbeitsgeräte (siehe Foto) sichergestellt. Die Herkunft dieser Geräte ist bislang noch unbekannt. Derzeit besteht der Verdacht, dass die Geräte aus einem Diebstahl stammen könnten. Bei den Gerätschaften handelt es sich um einen Gardena Gartenhäcksler, eine Gardena Akku-Heckenschere, einen Gardena Akku-Freischneider sowie einen Elektro-Laubbläser der Marke Husquvarna. Wer Hinweise zu den Geräten oder zu den möglichen Eigentümern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Tel. 04491- 93160 in Verbindung zu setzen.

