Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Geschwindigkeitsmessaktion

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, überprüfte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Cloppenburg zwischen 18.25 und 20.25 Uhr die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeiten auf der B72 im Bereich des Parkplatzes Soestetal. In diesen zwei Stunden wurden insgesamt 17 Überschreitungen (16 LKW und 1 PKW) festgestellt. Für LKW über 7,5t sind dort 60 km/h und für PKW 100 km/h Höchstgeschwindigkeit vorgegeben. Der höchste Verstoß bei den LKW betrug 87 km/h. Der Pkw wurde mit 122 km/h gemessen. Die Betroffenen erwarten Bußgeldverfahren. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurde außerdem ein um 9,5% überladener Tierfuttertransporter angehalten, der regulär nur 40 Tonnen hätte transportieren dürfen. Einem Schwertransport wurde die Weiterfahrt untersagt, da er außerhalb der genehmigten Zeit fuhr. Außerdem hatte der Fahrer seine Lenk- und Ruhezeiten überschritten. In allen genannten Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein Strafverfahren wurde gegen einen Lkw-Fahrer eingeleitet, der eine gefälschte Genehmigung zum Warentransport innerhalb der EU vorlegte. Die Ergebnisse der Kontrollaktion werden zum Anlass genommen auch weiterhin ähnliche Überwachungstätigkeiten in unregelmäßigen Abständen unangekündigt durchzuführen.

Cloppenburg/Staatsforsten- Museumseisenbahn beschädigt/ Tatverdächtige ermittelt

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, gegen 19.45 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in der Nähe der Museumseisenbahn in der Werner-Baumbach-Straße vermutlich mehrere Personen randalieren würden. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie mehrere Sachbeschädigungen in/an der Museumseisenbahn fest. Zudem konnten innerhalb und außerhalb der Eisenbahn alkoholische und nicht alkoholische Getränke aufgefunden werden. In unmittelbare Nähe zur Tatörtlichkeit konnten vier Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren angetroffen und kontrolliert werden. Diese stehen gegenwärtig im Verdacht, die Sachbeschädigungen an der Museumseisenbahn begangen zu haben. Zudem besteht der Verdacht, dass diese Getränke aus der Eisenbahn entwendet und konsumiert haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Donnerstag, 04. Februar 2021, 20.00 Uhr, und Freitag, 05. Februar 2021, 04.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Ein bisher unbekannter Täter besprühte die Wand eines Ausstellungsgebäudes, sog. Fotohäuschen, mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeuge, die Angaben zu verdächtigen Personen oder sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell