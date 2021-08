Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Imbiss eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag (10.08.2021) in einen Imbiss an der Hafenbahnstraße eingebrochen und hat eine Geldkassette mit Bargeld erbeutet. Der Täter trat gegen 02.45 Uhr die Eingangstür auf, stahl die Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld und flüchtete. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und eine schlanke Statur, einen kurzen Vollbart und dunkelbraune kurze Haare haben. Zur Tatzeit soll er eine graue Jogginghose mit Aufdruck am linken Hosenbein und einen schwarzen Pullover mit einem weißen Totenkopf auf dem Rücken getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße in Verbindung zu setzen.

