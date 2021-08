Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken gegen Stromverteilerkasten gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (09.08.2021) hat ein 71 Jahre alter Autofahrer offenbar einen Stromverteilerkasten sowie weitere Fahrzeuge am Pfaffenwaldring beschädigt. Zeugen beobachteten gegen 15.10 Uhr den 71-jährigen VW-Fahrer, der aus Fahrtrichtung Allmandring kommend, kurz nach dem Pfaffenwaldring 43, nach rechts auf einen Gehweg fuhr und gegen einen Stromverteilerkasten stieß. Anschließend fuhr er auf dem Gehweg weiter auf einen Parkplatz, wo er beim Einparken mehrere Fahrzeuge beschädigte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Senior in seinem Fahrzeug sitzend an und bemerkten bei ihm mutmaßlichen Alkoholgeruch sowie gesundheitliche Probleme. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

