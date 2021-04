Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 15.04.2021

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Ort: Daun- Steinborn, L 28

Zeit: Mittwoch, 14.04.2021, 07.30 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer befuhr die Steinborner Straße, L 28, Ortsausgang, in Richtung Kirchweiler. Hier näherte sich zur gleichen Zeit eine entgegenkommende Autofahrerin. An einer Fahrbahnverengung kollidierten die beiden PKW miteinander. Es kam zu einer Berührung der jeweiligen Außenspiegel der Fahrerseite. Während die Autofahrerin ihr Fahrzeug kurz nach dem Unfall anhielt, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Kirchweiler fort. Zumindest am PKW der 33-Jährigen entstand Sachschaden. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Daun gerne entgegen. Tel: 06592/96260

