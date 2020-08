Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Samstagmorgen (29.08.2020) eine 29 Jahre alte Frau beim Aussteigen aus einer S-Bahn unsittlich berührt. Die Frau stieg gegen 00.40 Uhr am Bahnhof Zuffenhausen aus einer S-Bahn aus, als ihr der Täter unvermittelt an das Hinterteil griff und anschließend flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 35 bis 40 Jahre alten und rund 165 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er hatte schwarze Haare und war mit einem grün-karierten Hemd und einer anthrazitfarbenen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

