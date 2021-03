Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am Montagnachmittag, 16:45 Uhr, befuhren zwei Pkw parallel die Ausfahrt vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Unkel, um nach rechts auf die Anton-Limbach-Straße abzubiegen. Hierbei setzte sich der links Pkw vor den rechten und schnitt die Fahrspur, wodurch es zur Kollision kam. Trotz sofortiger Anhaltezeichen des gerammten Pkw-Fahrers fuhr das verursachende Fahrzeug weiter. Es soll sich bei dem flüchtigen Pkw um einen silbernen Geländewagen aus dem Zulassungsbezirk Kreis Neuwied handelt. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ältere weibliche Person gehandelt haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell