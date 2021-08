Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag (09.08.2021) in der Neckartalstraße zwischen einem BMW und einem anschließend flüchtig gegangenen Kradfahrer ereignet hat. Der 35-jährige Fahrer des BMW befuhr gegen 10.40 Uhr die Neckartalstraße in Richtung Bad Cannstatt und kollidierte auf Höhe der Wilhelma mit einem bislang unbekannten Kradfahrer, der offenbar auf seine Fahrspur wechselte. Der Fahrer des grün-orangefarbene Motorrades fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell