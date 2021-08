Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zeugenhinweis mutmaßlichen Rennraddieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Montag (09.08.2021) einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein Rennrad gestohlen und anschließend zum Verkauf angeboten zu haben. Der 30 Jahre alte Besitzer stellte sein Rennrad am Sonntagabend (08.08.2021) gegen 20.00 Uhr verschlossen an der Landhausstraße ab. Als er gegen 21.00 Uhr den Diebstahl bemerkte, startete er über die sozialen Netzwerke einen Zeugenaufruf. Kurz darauf meldete sich ein aufmerksamer Zeuge und teilte mit, dass das Fahrrad auf einem Onlineportal zum Kauf angeboten wird. Beim anschließend vereinbarten Übergabetermin gegen 17.00 Uhr nahmen alarmierte Polizeibeamte den 18-Jährigen im Bereich der Haltestelle Stöckach vorläufig fest. Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in der Rieckestraße weitere Beweismittel die noch ausgewertet werden müssen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

