POL-S: Passant sexuell belästigt - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (09.08.2021) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Bereich der Haldenstraße ohne Hose unterwegs war und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Ein 41 Jahre alter Spaziergänger beobachtete den Mann, wie er gegen 14.00 Uhr ohne Hose und Unterhose in den Weinbergen herumlief und sein Geschlechtsteil in der Hand hielt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

