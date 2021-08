Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenzeile in Brand geraten

Stuttgart-West (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Sonntag (08.08.2021) in einem Geschäft an der Rosenbergstraße ein Brand ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 17.55 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner des Gebäudes bereits unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der nach ersten Ermittlungen im Bereich einer Küchenzeile ausgebrochen war. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

